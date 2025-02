Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di San Costantino Calabro, nel Vibonese, per far luce sull’incendio che la scorsa notte ha quasi completamente distrutto una Seat Ibiza. L’auto, parcheggiata in via Enotrio, nei pressi delle case popolari, appartiene ad una ragazza del luogo, E.M..

Sul posto, per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco che hanno accertato la natura dolosa dell’incendio. Ingenti i danni all’auto, ancora in corso di quantificazione.