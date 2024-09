Torna “Vicoli diVini”, l’evento che coniuga il vino e le eccellenze calabresi nel centro storico di Vibo Valentia

È stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa al Comune di Vibo Valentia, l’ottava edizione di Vicoli diVini, la manifestazione-evento in programma venerdì 4 ottobre a partire dalle 19, che punta a regalare una serata da sogno ai visitatori che, calice in mano, potranno gustare il vino delle migliori cantine calabresi passeggiando per gli splendidi vicoli del centro storico di Vibo Valentia.

Sono proprio questi i due elementi che il sindaco Enzo Romeo ha voluto maggiormente sottolineare, parlando di un “evento che mancava tanto alla città. Per questo ci è dispiaciuto molto, lo scorso anno, sapere che non si sarebbe svolto; e per questo ci abbiamo tenuto particolarmente, quest’anno che guidiamo noi l’amministrazione, a fare in modo che si potesse riprendere, poiché si tratta di un qualcosa di estremamente qualificante per l’intera città”.

Per Saturnalia, associazione organizzatrice, sono intervenuti sia la direttrice dell’evento, Rosella Ruggiero, che il presidente Christian Russo. “Di manifestazioni sul vino ce ne sono tante – ha commentato la Ruggiero – ma la vera differenza di Vicoli è che ognuno lo sente proprio, è entrato a far parte di quegli appuntamenti che creano comunità, che sono sentiti e che quindi vengono vissuti come un qualcosa di bello che Vibo riesce a realizzare. Inoltre – ha aggiunto – promuoviamo le eccellenze vitivinicole calabresi, per altro in un contesto paesaggistico di altissimo valore, facendo in modo che il vino diventi qualcosa di realmente semplice ed inclusivo, e per questo bello”. Anche per Russo sono questi i tratti salienti che rendono Vicoli diVini una serata speciale: “Grazie al sostegno dei nostri sponsor e dei partner istituzionali mettiamo insieme un qualcosa che riscuote davvero grande apprezzamento, che risveglia l’orgoglio di riscoprire le bellezze della nostra città, che crea affezione nel pubblico”.

Presenti alla conferenza stampa anche il Gal Terre Vibonesi, con il presidente Vitaliano Papillo, e la Cna Calabria, con il presidente Giovanni Cugliari. Papillo ha posto l’accento sull’importanza di “collaborare e creare sinergie a più livelli, tra enti ed organizzazione, ma anche tra istituzioni”, ed ha ricordato il contributo dato dalla Regione Calabria attraverso l’impegno dell’assessore Gianluca Gallo per il tramite del consigliere regionale Michele Comito: “La cosa straordinaria di Vicoli diVini, che ci porta ogni anno a sostenere l’iniziativa, è che promuove il territorio in ogni sua forma, valorizzando le imprese calabresi, i prodotti locali, ed inserendoli in un contesto che crea bellezza e ci restituisce il piacere di godere di una serata diversa che ormai, inutile nascondersi, attrae visitatori anche da fuori città e da fuori provincia”.

Anche per il presidente Cugliari è il bello l’ingrediente essenziale: “Noi artigiani siamo definiti costruttori del bello, ed in questo evento c’è tanta bellezza: la cura dei dettagli, dell’organizzazione, il coinvolgimento capillare delle imprese, la capacità di cogliere il fervore culturale che c’è attorno al vino, tutti aspetti che meritano il nostro sostegno ancora una volta”.

In conclusione, da parte dell’assessore alla Cultura Stefano Soriano e del consigliere delegato agli