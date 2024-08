Progetto Lumina, l’Istituto Per la Famiglia di Ionadi presenta il libro “La bambina e il suo coraggio”

Si è svolta con grande emozione la presentazione del libro “La bambina e il suo coraggio” di Maria Grazia Bova, organizzata dall’Istituto Per la Famiglia sez. 278 di Ionadi nell’ambito del progetto LUMINA. L’evento, tenutosi venerdì 30 agosto 2024 presso la sede dell’Istituto in Via Orazio Falduti Snc (Parcheggio Trony), ha visto la presenza del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Antonio Marziale, e ha saputo toccare le corde più profonde dei presenti, sensibilizzando l’opinione pubblica su temi di cruciale importanza come gli abusi sui minori.

Il libro della neo scrittrice Maria Grazia Bova – si legge in un comunicato stampa – racconta con delicatezza e intensità la storia vera di una bambina che, con coraggio e determinazione, è riuscita a superare esperienze traumatiche. Basato sull’esperienza personale della scrittrice, il racconto trasmette un potente messaggio di speranza e resilienza. La presentazione si è rivelata un momento di forte impatto emotivo, stimolando profonde riflessioni sulla necessità di proteggere i più vulnerabili e di promuovere una cultura basata sul rispetto e sulla solidarietà.

Ad aprire l’incontro è stato il Presidente della sezione zonale di Ionadi dell’Associazione Chiese Cristiane Gesù Cristo è il Signore, Giovanni Perri, che ha sottolineato la vittoria rappresentata dalla giornata: “Oggi celebriamo una vittoria importante. La comunità ha un ruolo fondamentale nel sostenere iniziative di questo genere, ed è grazie a momenti come questi che possiamo affrontare con coraggio tematiche difficili e delicate. È Gesù Cristo che ci dona la speranza e la forza necessarie per superare anche le prove più terribili, guidandoci con amore verso la luce della rinascita. Noi siamo pronti a essere in prima fila e a collaborare con le istituzioni locali, regionali e nazionali, per diventare un punto di riferimento e speranza per tutte le vittime e per chiunque sia in cerca di conforto e sostegno.”

Il Presidente dell’Istituto Per la Famiglia sez. 278, Luigi Leone, ha poi lodato la scrittrice Maria Grazia Bova per il suo coraggio nel raccontare una storia così toccante. Durante il suo intervento, ha dichiarato: “Questo libro è un potente strumento di consapevolezza. Eventi come questo sono essenziali per promuovere una maggiore vigilanza e prevenzione, soprattutto da parte di genitori e comunità. Non possiamo permettere che i pericoli vengano ignorati.”

Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, ha parlato con passione della necessità di una reazione collettiva contro gli abusi sui minori, dichiarando: “Dobbiamo erigere un muro di protezione intorno a chi subisce, essere uniti e determinati nel non accettare l’indifferenza della società. Ogni volta che chiudiamo gli occhi di fronte a questi crimini, ne diventiamo complici. Il tuo libro rappresenta una testimonianza potente, capace di squarciare il velo dell’indifferenza e di sensibilizzare chi lo legge. È un invito a comprendere, a partecipare al cammino di chi ha sofferto, e soprattutto a denunciare per spezzare il ciclo della violenza.Spero che questo libro venga letto da molti, perché solo attraverso la comprensione del dolore altrui possiamo evitare di essere complici e diventare invece difensori dei più deboli e vulnerabili.”

Palmina Moscato, Presidente della Cooperativa Sociale Terra Promessa, ha seguito e accompagnato Maria Grazia Bova durante la stesura del libro. Ha condiviso il suo pensiero durante la presentazione: “È stato un vero traguardo vedere questo libro prendere forma. Abbiamo realmente visto diventare possibile qualcosa che sembrava impossibile. È il Signore che ha guidato tutto, e ringraziamo in particolare Antonio Marziale per la meravigliosa prefazione e per il suo supporto costante. Un ringraziamento speciale va anche all’editore Roberto Laruffa, che con la sua dedizione ha contribuito a trasformare questo sogno in realtà.”

Durante l’evento, la scrittrice Maria Grazia Bova ha condiviso le sue riflessioni con il pubblico, esprimendo la sua gioia e il suo orgoglio per il successo della presentazione. Ha dichiarato: “Per me, questo libro rappresenta una vittoria personale e collettiva. È il risultato di un lungo viaggio di autoaffermazione e di lotta contro il silenzio e l’ombra. Ho voluto raccontare la storia di una bambina che, come molti altri, ha vissuto momenti di