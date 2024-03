Lavori a Vibo Marina, le precisazioni del Comune in merito agli interventi in via Emilia e nella piazzetta della chiesa Stella Maris

“In merito ad un articolo di stampa riportante le osservazioni di alcuni cittadini di Vibo Marina sui lavori di ripristino effettuati nella piazzetta della chiesa Stella Maris ed in via Emilia, l’assessorato ai LLPP e Manutenzione precisa quanto segue:

– I lavori nella piazzetta riguardano interventi di metanizzazione ad opera di Italgas. La stessa ditta, una volta terminati gli scavi, ha effettuato il ripristino con basole di colore differente rispetto a quelle originarie. Ad ogni modo, non appena l’amministrazione comunale si è accorta della difformità, ha bloccato i lavori ed chiesto che venissero ordinate basole simili a quelle già presenti, stesso materiale e stesso colore. In attesa che arrivino le basole dello stesso colore, è stato disposto un ripristino con calcestruzzo per consentire anche lo svolgimento in sicurezza delle funzioni religiose della Settimana Santa.

– I lavori in via Emilia hanno riguardato l’installazione di un impianto di videosorveglianza ad opera dell’Autorità portuale. Anche in questo caso l’amministrazione ha chiesto ed ottenuto dall’Autorità portuale che il ripristino avvenga a regola d’arte e dunque con basole simili a quelle già presenti, che verranno sostituite non appena il materiale verrà consegnato.

In conclusione, si precisa ancora una volta che l’amministrazione comunale è sempre vigile, attenta e pronta ad intervenire con tutte le prerogative garantite dalla legge per far sì che ogni tipo di intervento venga effettuato a regola d’arte e non si creino, o si limitino al massimo, eventuali disagi alla cittadinanza.

È altresì evidente che l’ente non può negare autorizzazioni per la realizzazione di opere, ad esempio la metanizzazione, che sono di assoluto interesse per la collettività. Ringrazio anche la polizia locale che vigila sul territorio per la verifica del corretto ripristino e nel caso in cui non avviene a perfetta regola d’arte, sanziona”.

Così Carmen Corrado, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia