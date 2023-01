Da De Pinto (Lega) solidarietà all’imprenditore Colistra

La Lega di Vibo Valentia nelle vesti del proprio Segretario cittadino Mino De Pinto, attraverso una nota, esprime piena solidarietà all’imprenditore Massimo Colistra, il quale, è rimasto ferito alle gambe da colpi d’arma da fuoco nella scorsa notte a Vibo Valentia.

Dichiara De Pinto:” Esprimiamo piena solidarietà all’imprenditore Massimo Colistra a nome di tutta la Lega di Vibo Valentia.

Siamo vicini a cittadini ed istituzioni in questa battaglia alla criminalità organizzata.

Il fenomeno sembra ormai crescere a Vibo ed in provincia.

Tuttavia, siamo fiduciosi che ci saranno dei risvolti positivi e che saranno assicurati i colpevoli alla giustizia dopo un tale gesto pieno di ignominia.

Sono proprio tali azioni disonorevoli che rendono fragile il tessuto economico nel quale viviamo.

Nello scorso anno, attraverso la mappa dei delitti commessi e denunciati fornita dal dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’interno al sole24ore, Vibo Valentia risulta la città italiana in cui si segnala il maggior numero di denunce per minacce.

In questo caso ,ci siamo ritrovati più che attoniti nel riscontrar si è arrivati addirittura al punto di causare delle lesioni personali attraverso arma da fuoco nei confronti di Massimo Colistra.

Come sapete già tutto, il tema della sicurezza è fulcro centrale del nostro operato e dunque deve essere una priorità per Vibo Valentia in questo periodo storico contrassegnato da un forte tasso di criminalità comune localizzata nelle varie aree urbane.

Ci auguriamo che le forze dell’ordine possano assicurare alla giustizia i colpevoli e che Massimo Colistra possa guarire in breve tempo nella speranza che questo vile atto non gli neghi il sorriso e la voglia di continuare a combattere per una Vibo Valentia migliore attraverso lo strumento della legalità.

Noi siamo dalla parte di Massimo e di quella Vibo Valentia che vuole cambiare perché chi segue i principi della legalità non è mai solo in questa società martoriata dal fenomeno criminale”.