A Sant’Onofrio una giornata dedicata alla donazione del sangue

Un gioco di squadra in favore della solidarietà con il pensiero rivolto a chi soffre e a chi ha bisogno.

L’antivigilia di Capodanno a Sant’Onofrio ha il sapore di una Giornata Solidale messa in piedi dall’Avis di Mileto, l’Admo di Vibo Valentia e il supporto, economico – organizzativo (non privo di spassionato entusiasmo) di tante associazioni del territorio. E sono stati in tanti all’oratorio parrocchiale di via San Gerardo a vivere, anche con lo spirito di fratellanza tipico delle feste, una mattinata di donazione del sangue (non sono mancati il classico rinfresco e lo spuntino) e tipizzazione per potenziali donatori di midollo osseo.

«La risposta è stata più che soddisfacente – commentano gli organizzatori – . Donare il sangue e diventare donatori di midoello osseo sono gesti che vanno oltre e che possono salvare delle vite».

Un segnale chiaro che arriva dalle contrade vibonesi per «sensibilizzare l’opinione pubblica – conclude chi ha organizzato l’iniziativa – sull’importanza della donazione e, soprattutto, a sottolineare l’impegno fondamentale di chi, gratuitamente,compie questo gesto solidale a favore di tanti pazienti.

Un vero e proprio supporto strategico per tutti i sistemi sanitari locali e nazionali».