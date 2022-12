“Natale Camera Insieme”: a Vibo Valentia eventi diffusi e apertura straordinario del Museo Limen

La Camera di Commercio di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia guidata dal Presidente Pietro Falbo, non manca occasione per essere vicina a imprese e territorio alimentando fiducia e ottimismo verso un rilancio economico tanto atteso e ora finalmente possibile.

Per quanto riguarda Vibo Valentia, in occasione delle festività natalizie, l’Ente camerale ha predisposto il programma “NATALE CAMERA INSIEME”, una serie di eventi finalizzati a promuovere l’attrattività turistico-culturale e commerciale della Città, integrando e arricchendo il cartellone del Comune capoluogo in un’ottica di condivisione e sinergia per potenziare programmi ed effetti in funzione di obiettivi comuni.

Si tratta di eventi diffusi nel senso che logisticamente alcuni saranno accolti nella sede camerale vibonese al Valentianum, dove è tra l’atro prevista l’apertura straordinaria del Museo d’Arte Lìmen; altri, invece, da qui partiranno per snodarsi lungo i Corsi cittadini nonché piazze del Centro storico per creare, così, maggiore dinamismo, coinvolgimento, inclusione.

Si parte già oggi 20 Dicembre ore 16:00 alla Camera di Commercio-Valentianum– Museo Lìmen con la prima iniziativa “Guitars in Concert”, e qui si proseguirà il 26 Dicembre ore 17:30 con “Coro di Natale” e 30 Dicembre ore 17:00 con “Quartetto Sax”, tutte a cura dal Liceo cittadino “Vito Capialbi” con esibizione dell’orchestra e dei gruppi musicali composti dagli stessi degli studenti

Inoltre, sempre al Valentianum, è prevista l’apertura straordinaria del Museo Lìmen il 25 Dicembre nelle ore pomeridiane dalle 16:30 alle20:00 e il 26 Dicembre per l’intera giornata con orari 10:30-13:00 e 16:30-20:00. I visitatori avranno modo di ammirare le opere d’arte contemporanea di artisti nazionali e internazionali che nel corso degli anni hanno arricchito la collezione di opere d’arte dell’Ente camerale e hanno reso possibile l’istituzione museale di rango regionale.

Altrettanto ricco di appuntamenti è il programma degli eventi diffusi per la città.

Già OGGI CON LA “White bread 69”, live blues band, che si esibirà alle ore 18:00 su Corso Umberto; il 23 Dicembre, in Piazza Diaz alle ore 18:00 “BLACK MUMBA Funky Project”; il 28 Dicembre la WIZDOM DRUM BAND, ottetto di percussionisti partirà alle ore 17:00 dalla sede camerale in Piazza San Leoluca per raggiungere, itinerando, Piazza Morelli e Corso Vittorio Emanuele.

“Con “Natale Camera Insieme” – dice il presidente della Camera di Commercio Cz-Kr.VV Pietro Falbo-abbiamo inteso partecipare il particolare clima natalizio con imprese e comunità cittadina nell’ottica di un comune sentire di speranza, fiducia, ottimismo in un cambiamento economico e sociale che deve trovare la sua leva strategica nelle nostre risorse identitarie e nelle nostre potenzialità produttive di grande valor ed eccellenza, promuovendole per una sempre maggiore visibilità e attrattività”.

Questo è l’inizio di un novo percorso camerale –dice il Vice Presidente dell’Ente Antonino Cugliari– che tende a potenziare quelli che sono le evidenze economiche del territorio, all’interno della citta e dei borghi tutti. Sarà un modello che negli anni a venire riproporremo coinvolgendo, nelle formule più adatte, tutti i comuni del comprensorio per valorizzarne le tipicità e generare sviluppo, conferendo, così, linfa vitale al tessuto produttivo e commerciale già esistente, che esprime un know how di grande valore, nonché favorendo nascita di nuova autoimprenditorialità utile e necessaria per la crescita dell’intera provincia”.