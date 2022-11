Morto medico in servizio a Pizzo, Mangialavori: “Comunità addolorata”

“La scomparsa del dottor Antonio Demonte addolora l’intera comunità vibonese”. Così il deputato Giuseppe Mangialavori in relazione alla morte del responsabile del servizio Sanità, Igiene ed infettivologia dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia.

“Il dottor Demonte – continua il parlamentare – ha dedicato la propria vita ai suoi pazienti e ad una professione che ha onorato come meglio non avrebbe potuto. Anche durante la pandemia Demonte ha dimostrato le sue straordinarie doti umane e mediche, impegnandosi senza risparmio per la collettività. La sua morte lascia un grande vuoto in tutti noi”.