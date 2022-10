Serra San Bruno (VV), pronto il rimpasto di Giunta: dentro Galeano e Zaffino

“In pieno accordo con tutta la maggioranza, provvederò nei prossimi giorni a formalizzare il rimpasto di Giunta volto a confermare il completo coinvolgimento dei componenti della squadra e alla concreta attuazione del principio di condivisione”.

Il sindaco Alfredo Barillari annuncia la modifica della composizione dell’Esecutivo specificando che l’azione punta a “mantenere elevati l’attenzione e l’impegno in favore dei serresi nel segno della continuità con i primi due anni di Amministrazione”.

In particolare, fanno l’ingresso in Giunta Daniele Galeano e Salvatore Zaffino, che sostituiscono rispettivamente Giuseppe Zaffino e Carmine Franzè.

“Ringrazio i due assessori uscenti per l’egregio lavoro svolto – ha aggiunto il primo cittadino – perché sin dall’insediamento hanno dimostrato maturità, serietà e attaccamento alla comunità e al territorio non risparmiando l’impiego di energie fisiche e mentali per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi.

Insieme, grazie alla fiducia accordataci dai cittadini, abbiamo avviato un cammino di cambiamento che è stato percepito e recepito dalla popolazione che, quotidianamente, con consigli e suggerimenti, ci spinge ad andare avanti per realizzare il nostro programma. C’è un clima di grande serenità e collaborazione – ha concluso – che ci permettere di progettare con lucidità e portare a compimento ciò che è più utile e necessario per lo sviluppo di Serra San Bruno”.