Tentata estorsione: chiesta condanna a 7 anni per sacerdote del Vibonese Graziano Maccarone

La Dda di Catanzaro ha chiesto al Tribunale di Vibo Valentia la condanna a 7 anni e 6 mesi nei confronti del sacerdote Graziano Maccarone, 43 anni, accusato di tentata estorsione aggravata dalle modalita’ mafiose. Per l’ex sacerdote Nicola De Luca, 43 anni, di Rombiolo, gia’ reggente della Chiesa Madonna del Rosario di Tropea, la Dda ha invece chiesto l’assoluzione “perche’ il fatto non costituisce reato”. Secondo l’accusa, Maccarone avrebbe costretto, con violenza o minaccia, una persona del Vibonese alla quale i due sacerdoti avevano prestato del denaro, a restituire loro quasi novemila euro. Il prelato Graziano Maccarone (gia’ segretario particolare del precedente vescovo di Mileto) e’ anche accusato di aver inviato in due mesi oltre tremila messaggi a sfondo sessuale alla figlia disabile del debitore evocando poi l’intervento del clan Mancuso di Limbadi, fra i piu’ potenti dell’intera ‘ndrangheta, in caso di mancata restituzione del denaro. Le contestazioni coprono un arco temporale che va da dicembre 2012 a marzo 2013.