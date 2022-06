Vibo Valentia, sindaco Limardo: “Minacce a giudici vili e sconcertanti, sentita solidarietà”

Il Sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, “sicura interprete dei sentimenti della cittadinanza tutta, esprime sentita solidarietà ai Magistrati Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro, destinatari di gravissime e vili minacce che hanno coinvolto anche la loro sfera più intima e familiare”. E quanto si legge in una nota. “E’ unanime lo sconcerto cittadino e i sentimenti di condanna del gesto – prosegue la nota – come unanime è la certezza che il grave episodio non condizionerà l’azione e la serenità dei Magistrati nel loro quotidiano impegno di affermazione della legalità nella convinzione che continueranno ad esercitare la propria funzione a tutela dei cittadini, senza farsi distogliere dalla loro opera di efficace e serena applicazione della legge”.