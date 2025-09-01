Reggio, Onda Orange: “Cittadinanza attiva e responsabilità condivisa per cambiare la città”

“Sabato 30 agosto, a Gambarie, abbiamo vissuto una giornata intensa di confronto e scambio con il Cantiere Passione Politica: interventi, esperienze, dialoghi che hanno messo in luce quanto sia urgente rigenerare la democrazia attraverso pace, ascolto e partecipazione.

Abbiamo ascoltato voci diverse provenienti dal mondo ecclesiale, dalla politica, dal sociale e abbiamo visto come i 5 temi della Rete di Trieste (giovani, partecipazione, welfare, ecologia, aree interne) siano in realtà temi trasversali, che parlano a tutti e che non appartengono a una sola parte.

Come Onda Orange crediamo che proprio su questi terreni si possa costruire qualcosa di nuovo per la città di Reggio Calabria: uno spazio comune dove anche anime con sentimenti diversi possono incontrarsi e riconoscersi in un orizzonte più ampio di cittadinanza attiva e responsabilità condivisa.

Se l’obiettivo è quello di cambiare, dobbiamo ripartire dalla capacità di ascoltare, mettere insieme, agire insieme”.

