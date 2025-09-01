Reggio, CIS: domani la presentazione del volume “Alle falde dell’Aspromonte” di Rosa Marrapodi

Nell’ambito del ciclo di incontri inseriti nel calendario dell’”Estate Reggina 2025”, martedì 2 settembre 2025, alle ore 18:00, nei locali della Biblioteca Villetta “De Nava” di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Biblioteca promuovono la presentazione del volume “Alle falde dell’Aspromonte”, scritto da Rosa Marrapodi e pubblicato da Calabria Letteraria Editrice. Aprono la manifestazione gli interventi di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava”, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Parlano del libro: Vincenzo De Angelis, membro della Deputazione di Storia Patria per la Calabria; Fortunato Mangiola, scrittore, componente del Comitato Scientifico del Cis della Calabria; On. Giovanni Nucera, già consigliere della Regione Calabria. Sarà presente l’autrice. “Alle falde dell’Aspromonte” è un’opera che documenta tematiche legate ad uno spaccato d’ambiente, dietro il quale s’intravede non solo la storia di uno dei tanti paesi della fascia jonica reggina ma, a grandi linee, anche quella più ampia dell’epoca postbellica di tutto il Meridione d’Italia.