Reggio: eletto il nuovo direttivo di Gilda Insegnanti

Nei giorni 10 e 11 aprile 2025 si è svolto a Reggio Calabria il Congresso Provinciale della Gilda degli Insegnanti, associazione professionale con fini sindacali rappresentativa della scuola, con la partecipazione e la presenza di un altissimo numero di docenti iscritti, che hanno così rinnovato la loro fiducia nell’operato della Gilda. La notevole affluenza dei votanti, che si sono recati ai seggi per eleggere gli organismi statutari dell’organizzazione, ha confermato nell’importante incarico Marco Ascrizzi, rieletto coordinatore Provinciale. La Direzione Provinciale è stata rinnovata con l’elezione dei docenti Tiziana Barreca, Giuseppina Campolo, Donatella Cardia, Antonio Contu, Rosario Cutrupia, Maria Teresa Paone.

L’evento ha visto anche la nomina dei controllori dei conti Demetrio Labate e Giuseppina Corsaro mentre il Collegio dei Probiviri sarà composto da Sonia Crea, Claudio Bagnato e Maria Scambia.

Un segno di apertura al nuovo, senza dimenticare tutte le fasi del passato che hanno rappresentato e rappresentano un tassello fondamentale nella crescita del sindacato, che ha come prima missione la tutela dei suoi iscritti e di tutto il corpo docente.

Preziosa è stata la presenza del Dirigente Nazionale della Federazione Gilda Unams Prof. Gianluigi Dotti, in questi due giorni di Congresso, dimostrando la particolare attenzione nei confronti della sede reggina.