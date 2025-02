Reggio, De Biasi: “Bene ingresso Musolino nel Comitato della federazione degli ordini dei farmacisti italiani”

“Il Comitato della federazione degli ordini dei farmacisti italiani registra per il quadriennio 2024-2028 un importante ingresso, la dottoressa Angela Daniela Musolino. Già presidente dell’ordine dei farmacisti di Reggio Calabria, la dott.ssa Musolino è un’eccellenza del settore, un esempio di professionalità, dedizione e competenza al servizio della nostra comunità e della salute dei cittadini. Un sentito ringraziamento da parte di tutti noi reggini per l’impegno profuso, anche nel periodo emergenziale, ed un sincero in bocca al lupo per una stimatissima professionista reggina che ha fatto del suo lavoro una preziosa missione di vita”.

E’ quanto si legge in una nota di Giuseppe De Biasi, capogruppo Comune di Reggio Calabria.