Donna rapinata a Reggio Calabria, un arresto

Minacciata con un coltello e rapinata. Agenti delle ‘Volanti’ della Polizia di Stato hanno individuato e tratto in arresto a Reggio Calabria un cittadino straniero di 39 anni autore di una rapina ai danni di una donna. È stata la stessa vittima, minacciata con un coltello, a dare l’allarme, subito dopo avere subito la sottrazione della borsa, dei documenti e di un telefono cellulare. I poliziotti, dopo le informazioni fornite dalla donna, hanno individuato alla stazione ferroviaria Lido un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima della rapina, fermandolo per i controlli. Durante la perquisizione, il rapinatore è stato trovato in possesso del telefono cellulare della donna e del coltello usato per minacciarla. L’uomo, senza documenti, è stato quindi condotto in questura per ulteriori controlli, all’esito dei quali è risultato avere pregiudizi di polizia per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e da una condanna per ricettazione. Il rapinatore, dopo il riconoscimento formale da parte della donna rapinata, è stato condotto nel carcere di Arghillà in attesa delle determinazioni dell’autorità’ giudiziaria.