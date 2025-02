L’Istituto Nazionale Azzurro partecipa al Giubileo delle Forze Armate

L’Istituto Nazionale Azzurro ha partecipato con entusiasmo al Giubileo delle Forze Armate e di Sicurezza, un evento significativo che si è svolto nell’ambito dell’Anno Santo “Pellegrini di Speranza”. La presenza della delegazione reggina è stata particolarmente forte e significativa. Questa mattina, numerosi reggini, parte integrante della delegazione calabrese guidata dal Delegato Dott. Giacomo Labate, hanno preso parte al Giubileo, vivendo un momento di profonda spiritualità e comunione. L’evento del passaggio della Porta Santa ha offerto ai partecipanti l’opportunità di riflettere sulla loro missione e sul loro impegno al servizio della comunità. Il fondatore e presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, Cav. Dott. Lorenzo Festicini, ha presenziato alla cerimonia, sottolineando l’importanza di questi momenti di raccoglimento e di preghiera per le forze armate e di sicurezza. Alla celebrazione hanno partecipato anche gli Ordinari Militari del Venezuela, Colombia, di Slovacchia e del Paraguay, insieme ai fedeli dell’Aeroporto Militare di Guidonia che hanno arricchito l’evento con riflessioni teologiche profonde. Hanno ricordato come il servizio militare, se vissuto con fede e dedizione, possa essere visto come una vocazione divina, un cammino di santità che conduce alla pace e alla giustizia. Hanno sottolineato che ogni soldato è chiamato a essere un “pellegrino di speranza”, un testimone di fede e di amore nel mondo. L’Istituto Nazionale Azzurro esprime gratitudine per l’opportunità di partecipare a questo evento significativo e rinnova il suo impegno a sostenere le forze armate e di sicurezza nel loro nobile servizio.