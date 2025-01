Esulta la Calabria grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di martedì 21 gennaio 2025 colpo da oltre 26mila euro a Reggio Calabria, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 10 milioni di euro, per un totale di 80,6 milioni di euro da inizio anno.