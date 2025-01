Reggio Calabria, 3^ Trofeo Anassilao: nel nuoto vince Blu Team, assegnati i 4 premi Anassilao

Grande partecipazione di atleti e pubblico per la 3^ edizione del Trofeo Anassilao. La manifestazione, organizzata da Italica Sport e svoltasi al Parco Caserta di Reggio Calabria, si è chiusa domenica 5 gennaio con le gare di nuoto. La vittoria finale è andata alla Asd Blu Team Nuoto di Villa San Giovanni.

La classifica finale ha visto la Blu Team Nuoto (347 punti) precedere di poco l’Arvalia Nuoto Lamezia (337) e i padroni di casa dell’Italica Sport Reggio Calabria (311). Al quarto posto la Kroton Nuoto (236), al quinto la Calabria Swim Race (216) e a seguire tutte le altre.

La nuova formula prevedeva che il successo non andasse più ad un solo partecipante, ma alla società che fosse riuscita ad ottenere il punteggio più alto con la somma dei punti ottenuti dai suoi migliori atleti partecipanti (tre per il settore maschile e tre per il settore femminile). Ne è venuta fuori una competizione avvincente, che si è sviluppata su due giorni.

Per ogni nuotatore c’è stata l’opportunità, oltre che di vincere le proprie gare, anche di far registrare tempi utili alle qualificazioni ai campionati nazionali. Il Trofeo Anassilao è infatti una competizione ufficialmente riconosciuta dalla Fin e nel weekend diversi atleti sono riusciti a centrare il traguardo.

Si sono aggiudicati il “Trofeo del Tiranno” (riservato ai vincitori dell’Australiana maschile e femminile) Salvatore Gabriele Ussia dell’Arvalia Nuoto Lamezia e Aurora Furci della Ferrara Nuoto.

“Trofeo dello specialista”, invece, per gli atleti che hanno ottenuto il primo posto nei 50 metri in ogni stile e nei 100 misti. Lo hanno vinto Gabriele Mascaro (Arvalia Lamezia) nel Dorso maschile, Sofia Caracciolo (Italica Sport) nel Dorso femminile, Antonino Richichi (Italica Sport) per lo stile Rana, Eliana Colella (Esperienza Nuoto) nel Rana femminile, Salvatore Gabriele Ussia (Arvalia Lamezia) nel Farfalla maschile e Bianca Girella (Blu Team) nel Farfalla femminile. Per i 100 misti il Trofeo dello Specialista è andato ad Aurora Furci (Ferrara Nuoto) e Domenico Piero Strangis (Arvalia Lamezia)

La prima parte della manifestazione, tra l’altro, si era svolta il 14 e 15 dicembre con le gare di pattinaggio artistico e pallanuoto (Allievi). Il 3^ Trofeo Anassilao in quelle discipline era andato rispettivamente all’Asd Bellini Roller Team Catania e all’Italica Sport.

In programma, come di consueto, ci sono state anche le gare di nuoto paralimpico e in precedenza uno spazio dedicato al nuoto sincronizzato con il Gran Galà di Natale che ha visto protagoniste le ragazze di Italica Sport.

Anche quest’anno, nella bellissima cornice del Parco Caserta Sport Village, si è creata un’atmosfera da grande festa. Un contesto in cui c’è stato spazio anche per altre tematiche, considerato che sono stati consegnati i Premi Anassilao riservati a personalità che si sono distinte in diversi settori della società. Riconoscimenti assegnati per dare merito a persone o realtà che possono essere da esempio a tanti giovani atleti che quotidianamente ci cimentano nello sport.

Premio Anassilao Sociale per Anna Bellantoni, avvocato che da anni lavora in prima in linea per la difesa dei diritti delle donne, dei minori e dei soggetti vulnerabili. Premio Anassilao Cultura a Mauro Giamboi, musicista e designer nautico che ha ricevuto sei prestigiosi riconoscimenti internazionali per progetti realizzati e concept innovativi.

Il Premio Anassilao Impresa è andato ad Elisabetta Gualtieri, avvocato e amministratrice di Formedical Co Srl. Il Premio Anassilao Sport è stato assegnato al Circolo del Tennis Rocco Polimeni.

Va dunque in archivio un’altra edizione del Trofeo Anassilao, evento per il quale l’Italica Sport ha confermato ancora una volta l’impegno a storicizzarlo nella città di Reggio Calabria. Un evento che ogni anno coinvolge centinaia di atleti provenienti da ogni angolo della Calabria, della Sicilia e ormai anche da altre parti d’Italia.

L’appuntamento è adesso alla prossima edizione.