Reggio, 500mila euro per l’acquisto di 10 pulmini per persone disabili. I consiglieri FI: “Emendamento Cannizzaro risponde alle esigenze delle categorie più fragili”

“Un atto di responsabilità sociale che risponde a un bisogno concreto: favorire la mobilità delle persone con disabilità, garantendo loro il diritto, negato da oltre dieci anni, alla fruizione di un servizio pubblico di trasporto”.

In una nota i consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari commentano l’annuncio dell’ On. Francesco Cannizzaro riguardo un emendamento alla Legge di bilancio 2025, a firma del parlamentare reggino, che prevede l’assegnazione di 500.000 euro alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’acquisto di 10 pulmini destinati al trasporto di persone disabili.

“Grazie a questo intervento, come annunciato dal nostro Segretario regionale, tre dei dieci mezzi saranno destinati alla città di Reggio Calabria, mentre gli altri sette saranno distribuiti nelle varie aree territoriali della provincia, per coprire efficacemente le esigenze delle diverse realtà locali” specificano i consiglieri forzisti.

“Siamo orgogliosi di un risultato che dimostra, ancora una volta, l’attenzione di Forza Italia per le problematiche sociali più urgenti e la capacità di portare a casa obiettivi concreti per il territorio.

È una vittoria della comunità reggina, un risultato che dimostra quanto la politica possa fare la differenza nella vita delle persone” dichiarano i consiglieri.

“Un sistema di trasporto pubblico che si rispetti deve tener conto delle esigenze di tutti i cittadini: con questo emendamento, Forza Italia risponde in maniera tangibile a un bisogno reale della comunità, segno della capacità di ascolto e di attenzione che il partito riserva alle necessità e alle istanze dei cittadini sui territori” affermano i consiglieri azzurri.

E concludono: “Tante famiglie reggine e associazioni locali, che da anni lottano per il riconoscimento del diritto alla mobilità delle persone disabili, chiedendo un intervento da parte dell’ Amministrazione comunale, oggi, grazie a questo emendamento e all’impegno dei nostri parlamentari On. Cannizzaro e On. Arruzzolo, finalmente vedranno soddisfatta una loro richiesta legittima” affermano i consiglieri azzurri.