Pubblicato avviso esplorativo per la partecipazione alla procedura ristretta per organizzatore della 45^ edizione della “Cronoscalata Santo Stefano Gambarie”

L’ Automobile Club di Reggio Calabria ha pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.reggiocalabria.aci.it in data 19 dicembre 2024 l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura ristretta per organizzatore della 45^ edizione della “Cronoscalata Santo Stefano Gambarie”.

L’ Ente intende cedere l’organizzazione dal punto di vista tecnico, amministrativo, sportivo nonché di immagine della suddetta manifestazione per l’anno 2025; l’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio del miglior progetto, dal punto di vista sportivo ed organizzativo e di immagine. Possono partecipare alla selezione i soggetti interessati in possesso dei requisiti indicati nell’ avviso pubblicato, al punto 4; la domanda può essere presentata personalmente o inviata a mezzo pec entro giorno 08 gennaio 2025 .

Come precedentemente dichiarato dal Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria rag. Giuseppe Martorano è volontà dell’Ente porre in essere tutti gli strumenti necessari affinché la -Cronoscalata Santo Stefano Gambarie- si possa realizzare; la Cronoscalata Santo Stefano ha rappresentato e rappresenta il fiore all’ occhiello del motorsport della provincia reggina.