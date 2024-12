Inaugurazione dell’opera “Domina” nella Villa di Palmi: il contributo dell’Einaudi-Alvaro

Sabato 14 dicembre è stata inaugurata presso la Villa Comunale “Mazzini” di Palmi l’opera “Domina” dell’artista Mattia Trotta. Si tratta di un busto dedicato alla donna, realizzato da Trotta su commissione dell’associazione Prometeus: l’opera è realizzata in fili di bronzo e ferro battuto. L’inaugurazione è stata preceduta da una serie di interventi presso la sala canonica della Chiesa del SS. Soccorso, alla presenza di autorità civili e militari e di una nutrita rappresentanza femminile di tutte le forze dell’ordine operanti sul territorio.

Sono intervenuti il sindaco di Palmi avv. Giuseppe Ranuccio, il consigliere della Regione Calabria dr. Giuseppe Mattiani, l’assessore alla Cultura Regione Calabria dott.ssa Caterina Capponi, il giornalista e critico d’arte prof. Giuseppe Livoti, il dirigente medico della Radioterapia del GOM di Reggio Calabria dott.ssa Anna Maria Marchione, la prof.ssa Giovanna Morabito (poetessa), la prof.ssa Chiara Ortuso (scrittrice), il presidente dell’Associazione Prometeus o.d.v. dott. Saverio Petitto. L’opera è stata poi presentata dallo stesso Mattia Trotta che ne ha illustrato la genesi e la realizzazione. L’evento è stato condotto dalla dott.ssa Eliana Ciappina e ha visto l’intervento musicale della violinista Valentina Schipilliti. L’Einaudi-Alvaro di Palmi è stato presente attraverso la partecipazione al concorso di idee legato all’opera d’arte “Domina” della classe 3AS 2023-2024 del Liceo “Alvaro”, che ha realizzato per l’occasione la poesia musicata “Malinconia di un altro mondo”, guidata dalla prof.ssa Ottavia Silvana Morgante presente all’evento e dal prof. Fabio Domenico Palumbo. L’attestato di merito è stato consegnato dalla vicesindaca di Palmi dott.ssa Solidea Schipilliti a una rappresentanza della classe (le studentesse Elisa Rugari, Caterina Pentimalli, Aurora Bonifazio, Greta Barbera). Felicitazioni alle allieve per il riconoscimento sono giunte dal Dirigente scolastico dell’Einaudi-Alvaro dott. Giuseppe Eburnea e dai collaboratori del DS, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, così come dalle rappresentanti di plesso dell’Alvaro prof.ssa Rosa Maria Stillitano e prof.ssa Enrica Scolaro.

Ancora una volta la comunità dell’Einaudi-Alvaro si dimostra vicina alla città di Palmi e alle sue migliori espressioni artistiche e culturali.