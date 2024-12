Reggio, nuovo appuntamento con “Dialoghi con la Magistratura – La riforma costituzionale della giustizia”

Un dialogo diretto tra magistrati e cittadini, con domande e risposte, sul tema della riforma costituzionale della giustizia e non solo.

Questo il senso e il contenuto del terzo incontro della rassegna “Dialoghi con la Magistratura – La riforma costituzionale della giustizia”, organizzata dai magistrati dell’Anm Sezionale di Reggio Calabria (appartenenti ai Circondari di Reggio Calabria, Locri e Palmi), che si terrà sabato 14 dicembre, alle ore 16:00 presso il Malavenda Cafè, in via Zecca, Reggio Calabria.

L’evento avrà come ospiti i magistrati Silvia Capone, Presidente della Sezione Dibattimento presso il Tribunale di Reggio Calabria, Walter Ignazitto, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria, e Caterina Catalano, Consigliera presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, e sarà moderato da Giuseppina Laura Candito, Segretaria della G.E.S. dell’A.N.M. di Reggio Calabria.

L’incontro sarà strutturato come un “question time”, ossia come un dialogo diretto tra i magistrati ospiti e il pubblico, per offrire risposte a interrogativi e curiosità di tutti i partecipanti, sul tema della riforma costituzionale della giustizia, ma anche, in generale, sul tema della indipendenza e del ruolo della magistratura in Italia.

L’evento è stato accreditato anche con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, per garantire un confronto ampio nel mondo della giustizia.

La diretta sarà trasmessa da LaCtv e LaCNews24 e sul canale YouTube dell’A.N.M.