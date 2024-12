“Sceneggiata Pirandelliana” dal 13 al 15 dicembre al Teatro Manfroce di Palmi (RC)

La “Sceneggiata Pirandelliana” è una pièce teatrale comprendente due opere di Luigi Pirandello: “Il piacere dell’onestà” e “Il berretto a sonagli”, opportunamente rivisitate e rielaborate in versione ridotta. “Tutto è pronto … venite e vedrete” così ha detto, in conferenza stampa, il regista della Compagnia teatrale “Great Talent” di Palmi, Giovanni Parrello (in Teatro Gianni ndr); ha continuato dicendo che la Compagnia teatrale composta da: Luisa Anastasio, Lilli Sgro, Giovanna Zampogna, Laura Antonacci, Lea Sprizzi, Maria Melissari, Roberta Modafferi, Rosalba Tornese, Mimmo Latino, Domenico Infantino e Salvatore Repaci, ha lavorato sodo per portare in scena la rappresentazione teatrale “Sceneggiata Pirandelliana”: “Abbiamo lavorato tutte le sere, instancabilmente, come fanno gli attori di professione, abbiamo applicato il metodo Stanislavskij, mettendo in pratica le tecniche del lavoro dell’attore su se stesso e sul personaggio, per entrare intimamente in simbiosi con “lui” o con “lei”. C’è stato bisogno di allenarsi molto per creare il necessario afflato tra i componenti del Cast. Non è stato facile perché i personaggi pirandelliani sono veri ed autentici, e graffiano il cuore”.

La “Sceneggiata pirandelliana” è un evento facente parte del progetto: “Non è vero ma ci credo”, finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso: “Attività Culturali 2023” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura”. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Comune di Palmi; è stato concesso anche il patrocinio morale da parte del Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento (CNSP), un prestigioso riconoscimento per la Compagnia Great Talent che fa seguito al sostegno ricevuto dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa (INDA), che ha patrocinato la tragedia greca “Elettra”, che è stata rappresentata al Teatro Antico del Parco dei Tauriani di Palmi l’estate scorsa.

La Presidente dell’Associazione Great Talent Luisa Anastasio ha detto: “la nostra attività teatrale sta andando oltre la passione amatoriale, è già da molti anni che realizziamo una produzione teatrale annuale, ma ultimamente abbiamo intensificato le produzioni e ci stiamo facendo conoscere da importanti istituzioni del mondo teatrale e culturale, questo ci incoraggia e ci stimola ad andare avanti sempre con la voglia di crescere ed imparare”.

Appuntamento al Teatro Manfroce di Palmi da venerdi 13 a domenica 15 dicembre alle ore 20.45, per assistere alla “Sceneggiata Pirandelliana” della Compagnia Great Talent di Palmi. Prevendita dei biglietti presso il Mondadori Point di Palmi sito in C.so Garibaldi n. 29 – Tel: 0966/261325.