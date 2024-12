Reggio, CINEMALAB 2024 sbarca all’Auditorium Versace con il film mediometraggio “Hanno ammazzato Babbo Natale”

Cinemalab è un progetto nato nel 2014 indirizzato agli alunni del Liceo Scientifico ‘Leonardo Da Vinci’ di Reggio Calabria. Ha mirato allo sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica e si è proposto di far apprendere il linguaggio del cinema ai ragazzi, esplorare, approfondire, attraverso gli insegnamenti di registi, scrittori, attori ed altri professionisti specifici, un percorso didattico che è stato un piccolo osservatorio sui diversi modi di proiettare le “ombre sullo schermo”. Promotrice del progetto, in quell’anno Dirigente Scolastico, Giuseppina Princi. Finanziato dalla Provincia di Reggio Calabria, dal vicepresidente Giovanni Verduci con il supporto dell’attuale onorevole Francesco Cannizzaro.

Si è rinnovato, dopo dieci anni, la scorsa estate presso il “Piccolo Teatro” dell’Istituto Scolastico De AmicisBolani grazie al dirigente scolastico Giuseppe Romeo, con un workshop di una settimana diretto dal regista Mediaset Luigi Parisi e supportato dalla produttrice Cecilia C. Maesano Monorchio con la collaborazione di Jasmin’s Cinema Moda and Dance di Silvia Nasuti e FEDIC Federazione Italiana dei Cineclub in qualità di partership. Il corso, apprezzatissimo dai venti partecipanti iscritti, ha dato luogo, con l’appoggio di alcuni esponenti noti dello spettacolo reggino (Benvenuto Marra, Giacomo Conti, Ambrogio De Lorenzo, Francesca T. Russo, Jenny Anghelone, Vincenzo Pinneri) a un divertente mediometraggio che ha per titolo “Hanno ammazzato Babbo Natale”.

La crime-comedy è ora pronta per essere proiettata sul grande schermo, un’opera natalizia in cui possono allietarsi grandi e piccini.

“Sono felice di aver realizzato un piccolo sogno per questo meraviglioso gruppo che, oltre a essersi divertito sul set, ha avuto modo spero, di aver fatto un’esperienza piacevole e istruttiva” -spiega il regista –“anche se per alcuni è stata la prima volta davanti alla macchina da presa, sono sicuro che molti di loro, faranno strada nel mondo cinematografico e teatrale”.

Il progetto, patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria vedrà dunque luce sul grande schermo dell’Auditorium Gianni Versace il 21 dicembre 2024 alle ore 18:00 e l’incasso, sarà devoluto alla Fondazione Chops per le malattie rare. Alla Premiere, interverrà come ospite d’onore, l’onorevole parlamentare europea Giusi Princi, saranno presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, Giovanni Verduci e l’onorevole Francesco Cannizzaro. Special guest Fabrizio Maria Barbuto, ex-allievo Cinemalab 2014 e oggi, divenuto un giornalista autorevole su magazine e quotidiani nazionali.

Saranno presenti in sala le istituzioni, il regista, i produttori e oltre ai nomi sopra citati, il resto del cast al completo: Vincenzo Marco Cianci, Vincenzo Amadeo, Matilde Casile, Deva Angelis, Valentina Canino, Silvia Nasuti, Stefania Cilione, Alessia Paternò, Eliana Sapone, Davide Condò, Nicol Rosaria Manduci e le “piccolegrandi star” Jasmin Hilary Malafarina e Amira Viorica Neagu.

Si comunica che sabato 14/12/2024 ore 10.30, presso la Sala dei “Lampadari” del Comune di Reggio di Calabria, si terrà la conferenza stampa.