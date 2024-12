Patto “Siderno per la lettura”, al vie le adesioni per il triennio 2024-2026

Dopo la felice esperienza dell’adesione al Patto “Siderno per la lettura” avviata nel 2021, che ha permesso di creare una rete territoriale strutturata, fondata su un’alleanza di scopo tra partner, di diversa natura ed estrazione, dal terzo settore alle librerie sino alle agenzie educative, per suggellare l’impegno di coordinare, monitorare, promuovere, riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale del territorio, la Città di Siderno è pronta alla sottoscrizione del patto “Siderno per la lettura; ancora insieme per il futuro” per il triennio 2024-2026.

Si tratta di un obiettivo necessario a proseguire l’attività di diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, allargando sempre più la base dei lettori e dei soggetti coinvolti in una avventura che ha visto “Siderno per la lettura” promuovere un progetto vincente sul bando “la Città che legge”, avviare la fantastica avventura del Festival del Libro e del fumetto, i corsi per volontari lettori, le gare di lettura a voce alta e l’adesione al “Maggio dei libri”.

Per questa ragione, si invitano i soggetti che hanno già sottoscritto il precedente Patto, le associazioni culturali, le librerie, i circoli culturali, gli istituti scolastici e le case editrici a compilare il modello di adesione pubblicato sul sito www.comune.siderno.rc.it e di inviarlo al protocollo dell’Ente entro mercoledì 18 dicembre.

Diffondere la lettura è un grande obiettivo di crescita per l’intera comunità: rimaniamo ancora insieme per il futuro!