Reggio FilmFest: la mostra fotografica “Mastroianni 100” apre la kermesse cinematografica in riva allo Stretto

Con un vero e proprio “ciak” inaugurale, battuto personalmente dal Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, martedì 10 settembre ha preso ufficialmente il via la XVIII edizione del Reggio FilmFest – RCFF, uno degli appuntamenti cinematografici più attesi a livello regionale e nazionale.

La cerimonia di apertura si è tenuta nella splendida cornice di Villa Genoese Zerbi, alla presenza delle principali autorità locali – oltre al Sindaco, erano presenti anche gli Assessori Carmelo Romeo e Franco Costantino e il consigliere delegato al turismo Giovanni Latella – accolti e accompagnati dal direttore artistico del festival Antonio Flamini e dal direttore generale Michele Geria.

L’inaugurazione della mostra fotografica “Mastroianni 100” ha segnato l’avvio della kermesse. Un tributo straordinario al leggendario Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita, la mostra espone una serie di scatti del celebre fotografo Rino Barillari, noto come “The King of Paparazzi”. Le fotografie offrono uno sguardo intimo e affascinante sulla vita e carriera dell’attore, catturandone sia momenti pubblici che privati.

Barillari, ospite d’onore e membro della giuria del concorso “Millennial Movie”, sarà presente nelle giornate conclusive del festival per condividere aneddoti esclusivi sulla sua lunga amicizia e collaborazione con Mastroianni, arricchendo ulteriormente l’esperienza della mostra e del RCFF.

Ad arricchire ulteriormente Mastroianni100, la proiezione dei trailer dei film più iconici di Mastroianni, realizzata in collaborazione con il Trailers FilmFest, che offre agli ospiti un emozionante viaggio attraverso i successi cinematografici che hanno segnato la storia del cinema italiano.

PROGRAMMA DI OGGI MERCOLEDì 11 SETTEMBRE

Con il taglio del nastro e l’apertura ufficiale della mostra, il Reggio FilmFest è pronto a offrire al pubblico grandi emozioni, cinema d’autore e una ricca programmazione culturale che celebra il meglio del cinema internazionale, a partire da oggi pomeriggio.

Il programma prevede:

ore 19.30 Arena dello Stretto, proiezione di quattro cortometraggi finalisti al concorso Millennial Movie

ore 21.30 il primo Red Carpet, che vedrà sfilare la madrina del Festival, Angela Curri, e Alessio Praticò

A seguire, le due proiezioni, nello spazio Ciakalabria, di due Tv-Movie della Rai, di cui una in anteprima assoluta: “Tutto a posto”, film targato RaiFiction in programmazione a novembre su Rai1, che verrà appunto presentato e proiettato per la prima volta a Reggio Calabria, alla presenza di Agostino Saccà, del regista Giorgio Romano e del cast; e “Mascaria”, con la partecipazione del produttore Mario Rossini, della regista Isabella Leoni e degli attori, tra cui Fabrizio Ferracane e i calabresi Costantino Comito e Floriana Gentile.

Gli attori e tutti gli ospiti sono disponibili alle interviste, a partire dalle 18.30 a Villa Genoese Zerbi.