Palio Canoro della Locride, a Siderno la presentazione della manifestazione canora

Verrà presentata nel corso di una conferenza stampa indetta per martedì 6 agosto alle ore 11 nella sala consiliare del palazzo municipale di Siderno la prima edizione del Palio Canoro della Locride, manifestazione riservata a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e 16 anni residenti nella Riviera dei Gelsomini.

Organizzata da FB Trading e patrocinata dalla Città di Siderno, la manifestazione canora vivrà, nel pomeriggio di martedì 6 presso “Il Parco di Ercole” la prima giornata di audizioni a porte chiuse alla presenza di Gianfranco Grottoli, autore di tanti successi dello “Zecchino d’Oro” e di Massimo Graziano, consulente dello spettacolo, regista, autore musicale, manager di artisti e organizzatore eventi, che sarà il presentatore della manifestazione; la seconda, avrà luogo sabato 28 settembre. I cantanti selezionati approderanno alla finale che avrà luogo domenica 29 settembre a “Il Parco di Ercole”, con una lunga serie di ospiti, tra cui il piccolo coro “Un pizzico di sale” di Cittanova e due finalisti delle precedenti edizioni dello “Zecchino d’Oro”: Michele Bruzzese di Melicucco e Carlo Antonio Fortino di Cosenza.

Alla conferenza stampa di martedì 6 agosto prenderanno parte il titolare di FB Trading Federico Biancospino, il direttore artistico Massimo Graziano, Gianfranco Grottoli e alcuni ospiti d’eccezione. Primo tra tutti il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Antonio Marziale e il presidente dell’assemblea dell’Associazione dei Comuni della Locride (e sindaco di Bovalino) Vincenzo Maesano che si sta adoperando per diffondere l’importanza della manifestazione e coinvolgere i colleghi primi cittadini per quella che sarà la seconda edizione del Palio, che sarà concepita come una sana competizione tra comuni.