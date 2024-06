Reggio Calabria in onda su Rai2. Chef Cogliandro è uno dei quattro grandi protagonisti del dossier di Eat Parade

Il 15 giugno è la data che Rai 2 ha fissato per la prima messa in onda dello speciale su Reggio Calabria per il quale è stato scelto come ambasciatore chef Filippo Cogliandro.

Sabato sera, dunque, al termine della partita dell’Italia, andrà in onda il dossier di Bruno Gambacorta dedicato al ritratto di quattro grandi personaggi della storia recente del Tg2 Eat Parade. Una di queste storie vede protagonista proprio Reggio Calabria con le sue bellezze storiche, culturali ed enogastronomiche, naturalmente decantate da Chef Cogliandro, profondo cultore di ogni aspetto di regginità positiva, che da sempre è impegnato nella promozione del territorio.

La nostra bella città dunque sarà sulla seconda rete Rai e si mostrerà a tutta l’Italia, attraverso il servizio del giornalista Bruno Gambacorta, ideatore e conduttore di Eat Parade, storica rubrica del tg2.

Il servizio contiene anche i contributi del professore Filippo Arillotta, scrittore e storico, e della giornalista Federica Morabito.