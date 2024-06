La Commissione parlamentare Antimafia “in missione” a San Luca (RC) nella prossima settimana

La Commissione parlamentare Antimafia sarà in missione, la settimana prossima, nel comune di San Luca (Reggio Calabria). San Luca, piccolo centro della Locride che diede i natali allo scrittore Corrado Alvaro, è salito più spesso tristemente alla ribalta delle cronache perché teatro dal 1991 di uno scontro violentissimo tra due clan della ‘ndrangheta calabrese, i Pelle-Vottari-Romeo e gli Strangio-Nirta.

Nel 2013 il comune fu sciolto ed è stato in passato per molto tempo amministrato da un commissario straordinario. A giugno si sarebbero dovute svolgere le elezioni ma, come avvenuto anche in altri sette comuni, non si è votato per mancanza di candidati sindaco.