Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “Schlein parla come una turista”

“O Elly Schlein si è confusa e ha preso un deltaplano o le si è rotto l’orologio o è salita a bordo di una nave Disneyland. Non trovo altra spiegazione alle dichiarazioni della segretaria nazionale del Pd che definisce estremamente breve la traversata dello Stretto sulla nave. Se è stata una battuta, non ha fatto ridere milioni di cittadini che per raggiungere la Sicilia patiscono file, attese di ore e non hanno il tempo di godersi il paesaggio perché devono percorrere a piedi, con bagagli e borsoni, la strada per raggiungere il traghetto, sperando di arrivare in tempo e non rischiare di aspettare sulla riva altri 45 minuti. Invece di parlare come una turista che si fa i selfie sullo Stretto, chieda scusa alle tante persone che da anni sopportano enormi disagi”.

Così in una nota il senatore siciliano della Lega Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama e candidato alle prossime elezioni europee per la circoscrizione Isole.