Reggio, alla Galleria di Palazzo San Giorgio la mostra fotografica “Kaleidos”

Il Cine Foto Club Vanni Andreoni, operante in favore della cultura fotografica a Reggio Calabria dal 1969, ripropone anche quest’anno la già coniata rassegna dal titolo “KALEIDOS – Narrazioni Fotografiche”, mostra fotografica collettiva che in questa terza edizione vede la partecipazione di sette soci del sodalizio.

Sede espositiva di quest’anno è la Galleria di Palazzo “S. Giorgio” (ingresso lato C.so Garibaldi) nel centro storico di Reggio Calabria. La mostra gode del patrocinio del Sindaco della Città di Reggio Calabria ed il riconoscimento FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) U04/2024.

Diversificate, così come vuole essere Kaleidos, sono le seguenti tematiche affrontate dagli autori.

Esposizioni:

“L’uomo e la strada” di Vincenzo ANTONINO

“Il mio Aspromonte” di Santina CASILE

“Geometries of Valencia” di Giacomo FALCONE

“Riflessi-oni. Forse sei già felice e non lo sai” di Leo FIUMARA

“Mare d’amare” di Raffaela FONTANA

“L’Orfanotrofio di Timboni-Watamu (Kenya)” di Antonello SERRAO

“In the POP night” di Antonio SOLLAZZO