Reggio: nasce il punto di ascolto “La Consultoria”

Il nodo di Non Una Di Meno Reggio Calabria e la sezione A.N.P.I. “Ruggero Condò” inaugurano LA CONSULTORIA con l’apertura in Via Pio XI, 94, a partire da lunedì 15 di tre punti di ascolto per tutt* coloro che ne vorranno usufruire, in cui saranno present* delle figure specializzate, come psicolog* ginecolog* e sessuolog* in grado di fornire sostegno, consulenza e indicazioni di base

I punti d’ascolto seguiranno i seguenti orari:

GINECOLOGICO: ogni lunedì dalle 16:00 alle 18:00

PSICOLOGICO: ogni lunedì dalle 10:00 alle 12:00 e venerdì dalle 17:00 alle 18:00

SESSUOLOGICO: ogni venerdì dalle 15,30 alle 16,30

Per info e prenotazione, contattare il + 39 347 622 9982 o scrivere a nonunadimeno.rc@gmail.com, o mandare un messaggio alla pagina fb https://www.facebook.com/NUDMreggiocalabria

Inoltre in collaborazione con l’USB Reggio Calabria sarà attivo uno sportello contro molestie, discriminazione di genere e violenze sul posto di lavoro, chi ne volesse usufruire per prenotare un appuntamento per una consulenza può chiamare al n° 3887388357