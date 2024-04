Giovinazzo alla guida di Arcea, il Gal Terre Locridee: “Manager d’eccellenza”

«La dirigenza del Dipartimento agricoltura della Regione Calabria ha avuto in Giacomo Giovinazzo un manager d’eccellenza. Oltre alle note doti di competenza, affidabilità e lungimiranza, ha sempre mostrato disponibilità e attenzione per i territori, guidando in maniera impeccabile un settore strategico per lo sviluppo della Calabria. Siamo certi che nel nuovo incarico, alla guida di Arcea, il dottor Giovinazzo andrà ancora a distinguersi per la sue capacità e per la dedizione con cui assume su di sé compiti fondamentali e per questo formuliamo i nostri migliori auguri».

Così, in una nota, il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì