Atto vandalico al Parco Ecolandia, la segretaria cittadina del Pd Bonforte: “Ferma condanna. Non bisogna abbassare la guardia sulla sicurezza delle periferie”

“Ferma condanna per il nuovo e vile atto vandalico che si è registrato a danno del Parco Ecolandia di Arghillà, nella periferia nord della città. L’incendio, appiccato da ignoti agli uffici amministrativi della struttura, ripropone il tema della sicurezza nelle periferie cittadine e impone di non abbassare la guardia nei confronti della criminalità, della sicurezza e della riqualificazione delle periferie”.

A sostenerlo è la segretaria cittadina del Pd Valeria Bonforte, dopo l’ennesimo atto vandalico subito dalla struttura che è diventata, nel corso degli anni, un punto di riferimento per la cittadinanza e una speranza per la possibile riqualificazione del quartiere di Arghillà nel suo complesso.

“Nell’attesa che forze dell’ordine e magistratura accertino rapidamente i responsabili dell’atto vandalico – afferma ancora Bonforte – sono certa che il Consorzio Ecolandia, al quale va la piena solidarietà e vicinanza del Pd reggino, proseguirà con ancora maggiore determinazione nell’attività di sempre volta a dare una speranza di futuro al popoloso quartiere di Arghillà e all’intera città. La politica deve stare al fianco del terzo settore se davvero si vuole cambiare pagina e fare in modo che episodi del genere non debbano più ripetersi. Una sinergia indispensabile per completare il progetto di rilancio dell’intera zona Nord e delle periferie cittadine”.

Valeria Bonforte

Segretaria Cittadina del Pd