Agostinelli: “Vicinanza al sindaco Falcomatà per la scomparsa della cara madre”

Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, esprime sentimenti di cordoglio e di vicinanza al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ed alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara madre Rosetta Neto Falcomatà, stimata professoressa per diverse generazioni di studenti reggini e modello di cultura e di impegno civile e partecipazione attiva alla vita cittadina, attraverso le numerose e decennali iniziative della “Fondazione Italo Falcomatà”.