Reggio, successo per il Gran Galà di Carnevale al Teatro Cilea

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme all’intera giunta comunale, ha preso parte al Gran galà di Carnevale che, al teatro “Francesco Cilea”, davanti a numerose famiglie e tantissimi bambini, ha segnato uno dei momenti più significativi del ricco calendario allestito in occasione delle festività di febbraio. Protagonisti assoluti i piccoli degli istituti scolastici reggini con le loro creazioni divertenti e colorate, i ragazzi e le ragazze delle scuole di danza e delle associazioni sportive che hanno intrattenuto il pubblico con canti, balli e fantastiche esibizioni acrobatiche.

Per il sindaco Giuseppe Falcomatà si è trattato di «un’iniziativa bellissima a corollario di una settimana ricca di eventi e di attività organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio». Un ringraziamento particolare, il primo cittadino, lo ha rivolto alle assessore Marisa Lanucara ed Anna Briante che, «in pochissimo tempo, sono riuscite a coinvolgere tutte le attività attive e produttive della città».

«Scuole materne ed asili, istituti comprensivi ed associazioni culturali e sportive – ha spiegato Falcomatà – hanno deciso di mettersi in gioco con una significativa finalità sociale e promuovendo una forte sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente ed all’importanza del riciclo dei rifiuti. Tantissimi bambini e tantissime bambine, divertendosi, hanno lavorato su temi fondamentali per l’intero pianeta, coinvolti dal lavoro svolto in maniera brillante dall’assessore Marisa Lanucara e dagli altri assessori coinvolti in questa iniziativa. Ad ognuno di loro, dunque, è andato il giusto riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale per un impegno volto al bene comune. Questa occasione ci insegna che, nella nostra città, diventa sempre più decisivo il contributo offerto, in maniera disinteressata e incondizionata, dalle associazioni che vanno, ogni giorno, apprezzate e ringraziate per le attività che svolgono nei nostri quartieri».

Per l’assessora all’Istruzione, Anna Briante, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale «ha messo in luce le grandissime qualità delle studentesse e degli studenti reggini, dei nostri centri educativi e culturali, di professionisti che ci aiutano a crescere i nostri figli». «I lavori realizzati dai bimbi e dalle bimbe – ha aggiunto – sono opere prodotte dai piccoli che vogliono parlare ai grandi. Il rispetto dell’ambiente e della natura è diventato, quanto mai, fondamentale per la nostra esistenza».

L’assessora allo Sviluppo economico, Marisa Lanucara, ha sottolineato «l’importanza della sinergia istituzionale fra gli Enti e le realtà economiche, sociali e produttive impegnate a garantire servizi ed opportunità di crescita per la nostra Reggio». «Tutti insieme – ha detto – ci siamo ritrovati in un teatro “Cilea” stracolmo di entusiasmo e gioia. E’ stato davvero splendido condividere questa esperienza con quanti hanno collaborato per la buona riuscita di una settimana che ha davvero animato ogni angolo della città. E’ doveroso, quindi, ringraziare questa bellissima platea fatta di bimbi e famiglie che meritano ogni apprezzamento possibile da parte dell’amministrazione comunale».