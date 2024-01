Motta San Giovanni (RC), ANCADIC: “Ripascimento naturale del litorale di Lazzaro atavico problema, il Comune deve provvedere”

“La Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici- UOA “Sistemi Infrastrutturali Complessi” Settore 1, con riferimento alla richiesta d’intervento dell’ANCADIC riguardante il Ripascimento naturale del litorale di Lazzaro -Frazione del Comune di Motta San Giovanni, con nota dello scorso 18 gennaio diretta all’ANCADIC e per conoscenza alla città metropolitana di Reggio Calabria Settore 13- Difesa del Suolo Demanio Idrico e Fluviale e al Comune di Motta San Giovanni ha scritto: “ In riferimento alla nota dell’ ANCADIC del 19.12.2023 si rappresenta che lo scrivente Settore non ha facoltà d’ intervento in merito alla segnalazione in oggetto in quanto non rientrano tra le proprie competenze. Si specifica, altresì, per quanto attiene il quadro normativo, con riguardo alle funzioni attribuite dalla L.R. 34/2002 e s.m.i., che le competenze dello scrivente Settore riguardano la programmazione di interventi strutturali, attività svolta costantemente al fine di finanziare opere a salvaguardia pubblica e privata incolumità.

Nello specifico, continua la comunicazione, le competenze in materia di demanio idrico e fluviale sono a capo del Settore 13 – Difesa del Suolo Demanio Idrico e fluviale alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Inoltre, i compiti e le funzioni concernenti l’esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico, fatte salve le competenze dei Consorzi di Bonifica, sono assegnate ai Comuni, ai sensi della L.R. 34/2002, art. 89 comma 1 lett. c. Pertanto, in questi casi, è opportuno invitare le Amministrazioni Comunali a provvedere, senza alcun indugio, alla pulizia ed alla piccola manutenzione dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale di competenza, al fine di rimuovere le situazioni di pericolo riscontrate.