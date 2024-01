Attentato all’impresa edile Cogeco, il sindaco Biasi: “Solidarietà da parte di Taurianova a maestranze e dirigenza”

Ferma condanna per l’attentato subito dall’impresa edile Cogeco, impegnata in un cantiere nel territorio di Montebello Jonico (Rc), è stata espressa dal sindaco di Taurianova, Roy Biasi, comune in cui ha sede la ditta.

«Apprendo con vivo sgomento la notizia del raid notturno incendiario contro i mezzi utilizzati nei lavori per conto della Città metropolitana di Reggio Calabria – dichiara il primo cittadino – e mi unisco alla condanna che, prontamente, l’ente committente ha elevato a partire da un sopralluogo fatto stamattina stessa. È giusto e apprezzabile il tempismo con cui gli uffici e i vertici istituzionali dell’ex Provincia, perché in questi casi non bisogna lasciare nulla d’intentato per fare argine contro i criminali che in tal modo ostacolano la realizzazione di opere pubbliche molto attese dalle comunità».

Biasi, parlando a nome dell’intera amministrazione comunale taurianovese, ha unito alla condanna anche la solidarietà ai lavoratori.

«Le maestranze e la dirigenza aziendale – conclude Biasi – sappiano che troveranno sempre manforte nel nostro Comune, che li invita a proseguire i lavori con più convinzione di prima, con la ulteriore vigilanza che le istituzioni dello Stato sono certo garantiranno, perché la barbarie consumatasi nottetempo sono il retaggio di una Calabria deleteria che dobbiamo isolare e tutti insieme dobbiamo invece dimostrare che la Calabria sana e più forte e vince».