Caso Giunta, Pd-Falcomatà: è tregua? I dem: “Incontreremo il sindaco. Impedire al centrodestra di tornare ad amministrare”

“Prendiamo atto dell’appello rivolto da Giuseppe Falcomatà al Partito Democratico ed alla coalizione. I democratici reggini hanno sempre considerato fondamentale l’interesse della Città e la sottoscrizione di un ‘patto di fine consiliatura‘ fondato su precisi e concreti punti programmatici”.

Così Valeria Bonforte e Giuseppe Sera, rispettivamente segretaria del Pd di Reggio Calabria e capogruppo in Consiglio comunale dei dem. La nota, arrivata in queste ore, parrebbe segnare un momento di svolta nei rapporti tra il sindaco Falcomatà e il suo partito, dopo lo strappo del primo cittadino sulla composizione della nuova Giunta a Palazzo San Giorgio. Tregua o fine delle ostilità? Sarà il prossimo incontro tra i democratici e il sindaco reggino a dare la risposta a questa domanda e, forse, anche a quella sull’esecutivo cittadino appena nato: chi saranno i tre assessori che completeranno la Giunta?

Intanto il Pd locale ci tiene a far sapere che incontrerà “pertanto il Sindaco per ragionare assieme di come Reggio Calabria possa conoscere un nuovo inizio fatto di interesse collettivo e sviluppo. Siamo consapevoli che occorre lavorare ad impedire che le forze del cdx, responsabili del crack economico e sociale del Comune, tornino ad amministrare, il prezzo della loro incapacità lo abbiamo già pagato”.