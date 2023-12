Walter Scerbo aderisce alla Lega

<<La Lega in Calabria cresce ancora. Alla presenza del Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, del Commissario Regionale Giacomo Francesco Saccomanno, del Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso, del Capogruppo Regionale Giuseppe Gelardi, del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, e di tutti gli altri eletti, in occasione di un incontro presso Lametia Terme, è stato presentato il Sindaco di Palizzi, Walter Scerbo, che ha aderito al movimento. Professionista di alto livello che si è contraddistinto nella sua attività e che sarà, certamente, un punto di riferimento per la Lega nel territorio calabrese. Da parte del partito tutto e dei militanti un augurio di buon lavoro e di raggiungimento di quei risultati che tanto merita>>.

Lo dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno