Reggio Calabria: approvato il documento di protezione civile della diga del Menta

Il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ha approvato il documento di protezione civile relativo alla diga del Menta, ubicata nel Comune di Roccaforte del Greco.

Finalità della diga è la regolazione dei deflussi del torrente Menta per utilizzo prevalentemente potabile e, in parte, idroelettrico.

Il citato documento stabilisce le specifiche condizioni per l’attivazione del sistema di protezione civile e le comunicazioni e le procedure tecnico amministrative da attuare nel caso di eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l’impianto di ritenuta o una sua parte, e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle (“rischio diga”), e nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa con portate per l’alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e rischio di esondazione (“rischio idraulico a valle”).

Il documento di protezione civile, unitamente agli studi sulla propagazione delle piene artificiali per manovre volontarie degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento, costituisce anche il quadro di riferimento per la redazione della pianificazione di emergenza relativa ai territori che possono essere interessati dagli effetti derivanti dalla presenza della diga, oltre il Comune di Roccaforte anche i Comuni di Roghudi e Condofuri.

Viva soddisfazione è stata manifestata dal Prefetto Vaccaro per il lavoro svolto in proficua sinergia dai diversi Enti e Istituzioni coinvolti.