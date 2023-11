Aggressione autista Atam, La Fit Cisl: “Inaccettabili ancora atti di violenza”

“Ancora una volta un lavoratore dei trasporti aggredito durante lo svolgimento del servizio.

Si è consumata ieri l’aggressione all’autista del pullman dell’azienda dei trasporti dell’area metropolitana (ATAM) a termine della partita di calcio Trapani Reggina.

La Fit cisl Calabria, il presidio territoriale di Reggio Calabria e il direttivo aziendale condannano il vile gesto e rilanciano sul tema “sicurezza” che vede l’organizzazione sindacale impegnata a livello nazionale con il governo centrale e le associazioni datoriali per avere norme più stringenti atte a dissuadere tali gesti e introdurre controlli per la sicurezza del personale nei trasporti in modo particolare su quello pubblico locale e quello ferroviario.

Non è accettabile che ci siano sempre più atti di violenza nei confronti del personale dei trasporti.

La FIT Cisl continuerà a incalzare i vari livelli istituzionali e datoriali per arginare un fenomeno dilagante a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori”.