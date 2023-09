Brunetti risponde a Bandecchi: “A Reggio non spariamo a nessuno, questo modo di intendere le istituzioni non ci appartiene”

“Bandecchi annuncia che a Reggio Calabria ci sarà un suo candidato e che forse gli spareranno per strada. È evidente che ha completamente perso la bussola e non si rende conto di quello che dice. Vorrei tranquillizzarlo: a Reggio Calabria nessuno ha intenzione di sparare a nessuno. I reggini sono persone perbene, Bandecchi non abbia alcun dubbio. Anzi a Reggio Calabria sarà sempre il benvenuto”. Cosi in una nota il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti.

“Le sue affermazioni sono offensive e fuori luogo – ha aggiunto Brunetti – questo modo di intendere le istituzioni di certo non ci appartiene. Qui da noi Bandecchi non troverà sindaci che alzano le mani ai consiglieri comunali, nè tantomeno presidenti di calcio che sputano ai tifosi della loro squadra. Reggio è una comunità accogliente e rispettosa, non merita di essere rappresentata in quel modo”.