IX Trofeo Marisa Nasso 2023 e VIII Memorial Delfino 2023

Sono tornati protagonisti nel panorama reggino il Trofeo Marisa Nasso ed il Memorial Nino Delfino, organizzati dall’Associazione Sportiva parrocchiale Nuovo Basket Soccorso, in collaborazione con la parrocchia Santa Maria del Divino Soccorso e l’Azione Cattolica Italiana, all’interno della settimana mariana parrocchiale.

Entrambe le manifestazioni cestistiche si sono svolte Martedì 29 agosto 2023 presso il rinnovato Campo Sportivo Polivalente “Domenico Dascola” retrostante la Parrocchia e, grazie all’impulso del Parroco Don Gaetano Galatti, la festa parrocchiale annuale si è arricchita quindi di questi due importanti eventi sportivi giovanili.

ll Trofeo Marisa Nasso, è giunto alla sua nona edizione ed è dedicato a Marisa, ex giocatrice della Virtus Volley e primo presidente della squadra reggina. La manifestazione ha visto scendere in campo atleti appartenenti alla categoria Under 17.

Nel ricordo di Marisa sono stati anche conferiti i premi “Sport è..Vita” e “Sport è..Servizio” 2023.

Il premio “Sport è..Vita” è stato consegnato al piccolo Mario, alla famiglia Mallamaci ed alla “Fondazione CHOPS ETS”, “per il loro essere Atleti dell’Amore, esempio di coraggio, tenacia, cura e passione per la vita.”

Il premio “Sport è..Servizio” è stato consegnato alla famiglia Sant’Ambrogio alla memoria di Cesare Sant’Ambrogio, per ricordare il suo impegno incessante ed appassionato nella promozione della Pallacanestro, il suo supporto continuo al mondo dell’associazionismo sportivo reggino da dirigente pubblico, per l’organizzazione del Trofeo Sant’Ambrogio divenuto negli anni appuntamento cestistico di caratura internazionale.

Il Memorial Nino Delfino, arrivato alla sua ottava edizione e dedicato ad un uomo di sport appassionato di basket, storico dirigente della Viola e prezioso testimone, ha visto scendere in campo i ragazzi della categoria Under 14. Le sfide di pallacanestro, sport a cui Nino era particolarmente legato nel suo ruolo di dirigente, sono state particolarmente vibranti ed appassionanti.

Appuntamento adesso al prossimo anno per un nuovo evento sportivo giovanile.