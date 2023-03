Scido Comune “Rifiuti Free”

Il 2 marzo 2023, presso la sala verde della Cittadella Regionale “Jole Santelli” si è tenuto il V Ecoforum di Legambiente, finalizzato alla presentazione del dossier annuale sui Comuni ricicloni.

Un format che illustra lo stato della raccolta differenziata nella regione Calabria.

Nel corso dell’incontro sono stati riportati i risultati dell’attività di raccolta dei rifiuti, seguendo le linee guida europee.

Contestualmente sono stati premiati i comuni ‘rifiuti free’ che sono quelli che si sono particolarmente distinti nella raccolta differenziata raggiungendo punte di eccellenza.

Il Comune di Scido, unico della Provincia di Reggio Calabria a rientrare tra i Comuni “Rifiuti Free”, è stato premiato per l’obiettivo raggiunto di raccolta differenziata superiore al 65% e per la produzione di secco inferiore ai 75 kg/annui per cittadino.

Il Presidente Nazionale di Legambiente, Ing. Stefano Ciafani e il Presidente Legambiente Calabria, Avv. Anna Parretta, hanno consegnato ai comuni “rifiuti free” gli attestati di riconoscimento per gli importanti risultati raggiunti.

Il Sindaco di Scido, Dott. Giuseppe Zampogna, dopo aver ritirato l’attestato, ha voluto precisare che il risultato è stato raggiunto grazie al lavoro quotidiano di tutti i dipendenti comunali ed alla collaborazione dei cittadini