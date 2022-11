Riforma Cartabia, nuovo incontro a Reggio Calabria con il Centro di Studi Giuridici “Francesco Floccari”

Si è svolto presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio il secondo seminario del ciclo di approfondimenti dedicato alla memoria della Dott.ssa Lilia Gaeta sulla Riforma Cartabia, organizzato dal Centro di Studi Giuridici “Francesco Floccari”.

Ospite d’eccezione il Prof. Giorgio Spangher, emerito di Diritto Processuale Penale presso l’Università “La Sapienza” di Roma, già componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché autorevole esponente della dottrina processualpenalistica italiana.

Nell’ambito dell’incontro, che ha visto una massiccia partecipazione da parte dell’avvocatura e della magistratura del distretto reggino, il relatore ha offerto all’uditorio molteplici spunti di riflessione su una materia destinata ad incidere profondamente sull’intero sistema del processo penale, e che desta non pochi interrogativi, soprattutto in relazione agli istituti ermeneuticamente più dibattuti previsti in sede ordinamentale.

L’illustre relatore, in un mutuo scambio di opinioni con i presenti, ha condiviso la sua attenta analisi dall’angolo prospettico privilegiato dell’accademia, riuscendo a focalizzare le luci e le ombre della riforma, sia per la magistratura che per l’avvocatura.

Il contributo del Prof. Spangher è consultabile sulla pagina Facebook del Centro Studi “Francesco Floccari”, dove prossimamente verrà indicato il prossimo appuntamento del Ciclo di seminari.