Reggio, Sezione Sparta (Ancora Italia): “Solidarietà alla lavoratrice aggredita e derubata”

“Quando veniamo a conoscenza di un fatto criminoso accaduto nel cuore della nostra città, al di là del turbamento momentaneo, ci sembra subito più concreto il rischio che un fatto dello stesso genere possa accadere a noi stessi o a qualcuno della nostra famiglia e dei nostri amici. La prima considerazione che vogliamo fare è esprimere alla lavoratrice aggredita solidarietà umana e sottolineare anche l’atto di coraggio della donna nell’affrontare da sola l’aggressore e nel denunciare l’accaduto. La percezione più generale che si ha in questi casi è che alla violenza del fatto facciano da sfondo le condizioni di poca sicurezza nelle quali versa la città, sintomo di un evidente degrado culturale sociale, determinato dalla inadeguatezza politica di chi dovrebbe amministrare la cittá per il bene dei cittadini. È innegabile che, al di là delle dichiarazioni di vicinanza alla lavoratrice, l’amministrazione comunale, di concerto con la Prefettura, dovrebbe parlare a tutta la comunità cittadina per esporre chiaramente quali programmi di prevenzione e di sicurezza intende sviluppare in accordo con le forze di pubblica sicurezza, prevenire, soprattutto in questi casi è meglio che curare.” Queste le parole di Ancora Italia- Sezione Sparta di Reggio Calabria