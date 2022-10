Platì, Giannina Rossi: “Il sindaco Rosario Sergi non partecipa alla processione in omaggio alla Madonna di Polsi”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Disappunto da parte della popolazione nei confronti del Sindaco Rosario Sergi, per non aver partecipato all’evento religioso organizzato in onore della Madonna di Polsi giunta ieri a Platì nell’ambito della Peregrinatio Mariae.

L’importante evento religioso, che ha visto sfilare in processione i cittadini platiesi che hanno voluto rendere omaggio alla vergine Maria, si è svolto ieri mercoledì 26 ottobre.

La Madonna di Polsi, portata a spalla dai giovani platiesi ai quali è stata consegnata dai fedeli di Natile Vecchio di Careri, è entrata nel centro abitato percorrendo la strada principale del paese, seguita da una copiosa partecipazione di cittadini e fedeli anche dei paesi limitrofi.

Ieri, cosa mai accaduta prima, la Madonna ha sfilato lungo le strade del centro abitato, senza alcuna rappresentanza dell’amministrazione comunale.

E questa mancanza da parte dell’istituzione locale, non è passata inosservata ai fedeli presenti che, che con tanta gioia e fede sono accorsi in molti per venerare la Santissima Vergine Maria.

Quest’ultimi, tra stupore e mugugni, hanno commentato, aspramente, il vuoto lasciato dal Sindaco in capo alla processione, scelta definita irrispettosa, da un punto di vista religioso nei confronti della Madre di Gesù e di tutte le tradizioni popolari religiose.

Avrebbero, sicuramente, gradito vederlo con tanto di fascia tricolore, come i suoi predecessori e come è usanza in occasione di questi tipi di eventi.

Mai nessun sindaco, prima ad ora, aveva osato tanto.

E mentre, l’amministrazione locale disertava la funzione religiosa, lo Stato era ben rappresentato dalla sempre gradita presenza dei carabinieri della locale tenenza guidata dal comandante Luigi Di Gioia, i quali hanno seguito la processione fino al rientro in chiesa, come pure presente una rappresentanza della Polizia Municipale guidata che, per l’assenza del Sindaco Rosario Sergi (il quale avrebbe potuto, se impossibilitato, delegare un suo rappresentante), non portavano il gonfalone del comune.

Dopo la processione, gli anziani del paese facevano notare che una cosa del genere non era mai accaduta, qualcuno più risentito, chiedeva che dopo la processione si andasse in corteo addirittura in Piazza Municipio per manifestare tutto il disappunto del paese.

Il gruppetto ha desistito per evitare i soliti articoli di giornali che avrebbero portato di nuovo, a causa di un’Amministrazione incapace ed insensibile, la città di Platì sulle pagine nere dei giornali.

Ormai siamo alla frutta.

Un Sindaco che non rispetta le tradizioni popolari e religiose dei suoi amministrati e del paese, come può pensare di essere a sua volta rispettato e ben voluto dai suoi concittadini?

Un sindaco, anche se non credente, deve comunque partecipare a certe cerimonie.

Quanto ancora può un popolo continuare ad accettare passivamente tutte le decisioni di una amministrazione che incapace di amministrare se non con proclami ad effetto ma vuoti nei contenuti si è risentita di quanto accaduto ieri.

Del resto un vecchio saggio recita “Scherza con i fanti ma lascia stare i Santi”.