Francesco Pisano (Polistena Futura): “Il signor Sindaco, dottor Michele Tripodi, non risponde”

“Ormai siamo abituati al modo di operare del signor sindaco, dott. Michele Tripodi, e del Gruppo Rialzati Polistena che lo sostiene. A domande precise sull’attività politico amministrativa e sulle scelte scellerate che l’Amministrazione compie non possiamo che prendere atto della totale inconsistenza politica di chi dovrebbe essere un interlocutore istituzionale ma nella realtà dei fatti non è all’altezza di dare risposte politiche scadendo sempre su attacchi personali o su questioni che nulla hanno a che fare con i temi trattati. E’ il loro modo di sfuggire alle grandi responsabilità che hanno nella disastrosa condizione in cui versa la nostra cittadina.

Abbiamo presentato alcune interrogazioni su presunti abusi che penalizzano i tantissimi cittadini onesti e favoriscono i furbetti ma i pseudo – paladini della legalità hanno perso la parola, NON HANNO RISPOSTO!

Abbiamo presentato interrogazioni su presunte illegalità che penalizzano le entrate del Comune rappresentando un danno ai tanti cittadini che contribuiscono alla crescita della nostra comunità ma, anche in questo caso, i pseudo – paladini della legalità hanno perso la parola, NON HANNO RISPOSTO!

Abbiamo presentato interrogazioni sui danneggiamenti e i furti al campetto di piazzetta Diaz chiedendo se il Comune di Polistena avesse denunciato l’accaduto visto gli strani silenzi dell’Amministrazione sulla vicenda ma, anche in questo caso, i pseudo – paladini della legalità hanno perso la parola, NON HANNO RISPOSTO!

Prendiamo atto che, pur obbligato dalla legge, il Sindaco non ha risposto alle nostre interrogazioni e ci chiediamo come mai. Dovrebbero chiederselo anche i tanti pseudo-paladini della legalità che gravitano intorno all’amministrazione comunale ma che preferiscono, evidentemente, non porsi domande.

Cartesio affermava che “il dubbio è l’inizio della conoscenza” ma, evidentemente, davanti agli interessi alcune persone preferiscono non conoscere e, quindi, non dubitare.

Siamo per la legalità, sempre e comunque, come stile di vita e non come slogan di facciata!”.

Lo afferma in una nota Francesco Pisano, capogruppo consiliare di “Polistena Futura”.